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Прокуратура требует отстранить президента «Ювентуса» на 2,5 года от футбольной деятельности за махинации с билетами

15.09.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на два года за махинации, связанные с продажей билетов.

Глава туринского клуба обвиняется в нарушении двух статей Кодекса спортивной юстиции. Его подозревают в махинациях по продаже билетов, спекуляции и связи с перекупщиками.

Прокуратура запросила отстранить Аньелли от футбольной деятельности на два с половиной года, а также оштрафовать на 50 тысяч евро.

Кроме того, прокурор требует оштрафовать «Ювентус» на 300 тысяч евро и провести два матча без болельщиков.

Решение по делу будет принято через две недели.

 
 
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Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на два года за махинации, связанные с продажей билетов.

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