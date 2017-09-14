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Прокуратура требует отстранить президента «Ювентуса» на 2,5 года от футбольной деятельности за махинации с билетами
15.09.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на два года за махинации, связанные с продажей билетов.
Глава туринского клуба обвиняется в нарушении двух статей Кодекса спортивной юстиции. Его подозревают в махинациях по продаже билетов, спекуляции и связи с перекупщиками.
Прокуратура запросила отстранить Аньелли от футбольной деятельности на два с половиной года, а также оштрафовать на 50 тысяч евро.
Кроме того, прокурор требует оштрафовать «Ювентус» на 300 тысяч евро и провести два матча без болельщиков.
Решение по делу будет принято через две недели.
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Прокуратура требует отстранить президента «Ювентуса» на 2,5 года от футбольной деятельности за махинации с билетами
Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на два года за махинации, связанные с продажей билетов.
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