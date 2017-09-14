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Состоялся этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Витебске

15.09.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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14 сентября в Витебске состоялся очередной этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com. В нем приняли участие 19 команд, которые боролись за выход в суперфинал (он состоится в октябре в Минске).

Победителем витебского этапа стала команда HZ в составе Андрея Астащенко и Олега Бельского. Они представят свой город в суперфинале и получат возможность сразиться за главный приз – сертификат на 1500 BYN.

Отметим, что в турнире приняли участие игроки «Витебска» Михаил Бабичев и Николай Золотов. Игроки фотографировались с болельщиками, подписывали карточки и приглашали участников турнира поддержать команду в ближайшем матче с «Гомелем».

Полный фотоотчет мероприятия можно найти на странице Tribuna.com Вконтакте.

Состоялся этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Витебске

Состоялся этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together» в Витебске

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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14 сентября в Витебске состоялся очередной этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together», который проводит Tribuna.com.

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