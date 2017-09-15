Сергей Тетерин: «Приходим в один из дней – нет вратарей. Президент сказал: «Раз нет, иди ты». У меня не было вратарской аммуниции, но согласился»

Глава БФТ Сергей Тетерин рассказал о своем участии в хоккейной команде президента.

«Был такой случай. Приходим в один из дней – нет вратарей. Президент сказал: «Раз нет вратарей, иди ты». У меня не было вратарской формы, но согласился. После этого стал с большей любовью относится к голкиперам. Шайба летает как пуля, 170 грамм при огромной скорости», – сказал Тетерин.