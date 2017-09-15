|
Румбутис и Чиж посетили прием по случаю 20-летия хоккейной команды президента Беларуси
15.09.2017 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня во Дворце независимости состоялся прием по случаю 20-летия хоккейной команды президента Беларуси с участием Александра Лукашенко.
На прием были приглашены несколько десятков человек вместе с их семьями – те, кто внес наибольший вклад в становление и развитие хоккейной команды, способствовал ее успехам на протяжении этих лет. Среди них оказались главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис и владелец минского «Динамо» Юрий Чиж.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во Дворце независимости состоялся прием по случаю 20-летия хоккейной команды президента Беларуси с участием Александра Лукашенко.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии