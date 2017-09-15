ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румбутис и Чиж посетили прием по случаю 20-летия хоккейной команды президента Беларуси

15.09.2017 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня во Дворце независимости состоялся прием по случаю 20-летия хоккейной команды президента Беларуси с участием Александра Лукашенко.

На прием были приглашены несколько десятков человек вместе с их семьями – те, кто внес наибольший вклад в становление и развитие хоккейной команды, способствовал ее успехам на протяжении этих лет. Среди них оказались главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис и владелец минского «Динамо» Юрий Чиж.

ФОТО 1

ФОТО 2

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во Дворце независимости состоялся прием по случаю 20-летия хоккейной команды президента Беларуси с участием Александра Лукашенко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Журналист «Беларусь 1»: «В команде президента плечом к плечу выходят лидер страны и рядовые граждане»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика