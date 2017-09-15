Румбутис и Чиж посетили прием по случаю 20-летия хоккейной команды президента Беларуси

Сегодня во Дворце независимости состоялся прием по случаю 20-летия хоккейной команды президента Беларуси с участием Александра Лукашенко.

На прием были приглашены несколько десятков человек вместе с их семьями – те, кто внес наибольший вклад в становление и развитие хоккейной команды, способствовал ее успехам на протяжении этих лет. Среди них оказались главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис и владелец минского «Динамо» Юрий Чиж.

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