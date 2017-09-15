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Горди Дуайер: «В ряде моментов стоило действовать менее зрелищно, но более результативно»

15.09.2017 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча с «Автомобилистом» (1:3).

– К сожалению, на сей раз и наше первое звено не блеснуло, и большинство не удалось. Недоставало реализации и быстроты в атаке. Да и за ошибки в защите соперники наказывали. Хотя в принципе, считаю, обеим командам не везло в атаке примерно в равной степени, с этой точки зрения победить мог любой. Но нам, конечно, нужно прибавлять. И мы будем прибавлять, чтобы лучше сыграть в воскресенье против Магнитогорска.

– Чего главного не сделала команда, о чем ее просили?

– Мы знали, что в недавнем поединке против СКА соперники потеряли нескольких ведущих игроков. Но акцентировали внимание на том, что «Автомобилист» — команда, которая сильна всеми четырьмя звеньями. Сконцентрировались на строгих действиях в средней зоне и, в общем, справились неплохо. Поначалу что-то удавалось и в большинстве, но потом разладилось. Недоставало скорости и энергии.

– Один из ваших подопечных сказал после матча, что в первых двух периодах «Динамо» играло не в свой хоккей. Мол, пытались играть красиво. Согласны ли и почему это произошло?

– Согласен, это неплохое резюме. Действительно, в ряде моментов стоило действовать менее зрелищно, но более результативно. Нам сегодня не хватало «кусачей» игры.

– У Матерухина одна шайба в последних 36 матчах. Но он продолжает выходить в большинстве, как и при Вудкрофте. Не думаете что-то менять?

– Александр хороший атакующий игрок. Есть, конечно, и его вина в такой «засухе». Но это не только его проблема, но и многих других партнеров, вина всей команды. Мы играем теми, кто у нас есть. Так что они будут и дальше выходить, в том числе и в спецбригадах.

– В третьем периоде в одной из них Павлович сменил Шаранговича. Попытка что-то изменить или недовольство Егором?

– Павлович хорошо сыграл в предыдущих матчах в лидерских звеньях. И сегодня как раз был одним из немногих, кто действовал достаточно энергично. Считайте его перевод в бригаду большинства своеобразным поощрением.

– Будь вы по-прежнему игроком, знали бы, как остановить Мозякина в воскресенье?

– Часто задают этот вопрос перед встречей с «Металлургом». Это игрок мирового уровня, но в Магнитогорске и кроме него много мастеров. Вот завтра до обеда отдохнем и будем думать, как им противостоять. Может это и хорошо, что впереди такой соперник. Часто легкий мандраж помогает лучше сосредоточиться, – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча с «Автомобилистом» (1:3).

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