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Чемпионат Англии. «Борнмут» оказался сильнее «Брайтона»
16.09.2017 00:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» отправится в гости к «Уотфорду», «Ливерпуль» примет «Бернли», «Тоттенхэм» – «Суонси». «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном», а в центральном матче тура «Арсенал» встретится с «Челси».
Чемпионат Англии
5-й тур
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В 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» отправится в гости к «Уотфорду», «Ливерпуль» примет «Бернли», «Тоттенхэм» – «Суонси».
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