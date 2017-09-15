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Чемпионат Англии. «Борнмут» оказался сильнее «Брайтона»

16.09.2017 00:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» отправится в гости к «Уотфорду», «Ливерпуль» примет «Бернли», «Тоттенхэм» – «Суонси». «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном», а в центральном матче тура «Арсенал» встретится с «Челси».

Чемпионат Англии

5-й тур

Борнмут – Брайтон 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 55 Марч, 1:1 – 67 Серман, 2:1 – 73 Дефо.
БорнмутБегович, Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниэлс, Фрэйзер (Айб, 65), Артер, Серман, Пью, Кинг (Гослинг, 90), Дефо (Афобе, 78).
БрайтонРайан, Росеньор, Даффи, Данк, Зуттнер, Кнокерт (Искьердо, 76), Стивенс, Проппер, Марч, Гросс (Мюррей, 77), Хемед.

 

Кристал Пэлас – Саутгемптон
Дата проведения
16 сентября, 14.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Манчестер Сити
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Сток Сити
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Бернли
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Хаддерсфилд – Лестер
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Джон Смитс»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Вест Хэм
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Суонси
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Арсенал
Дата проведения
17 сентября, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Эвертон
Дата проведения
17 сентября, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 5-м туре АПЛ «Манчестер Сити» отправится в гости к «Уотфорду», «Ливерпуль» примет «Бернли», «Тоттенхэм» – «Суонси».

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