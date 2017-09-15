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Джон Джонс лишен титула чемпиона UFC. Пояс возвращается Даниэлю Кормье

16.09.2017 00:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пояс чемпиона мира в полутяжелом весе возвращен Даниэлю Кормье в связи с тем, что Джон Джонс лишен титула UFC.

После того, как Атлетическая комиссия штата Калифорния сообщила, что допинг-проба «Б», взятая перед боем против Даниэля Кормье от 29 июля этого года подтвердила положительный результат на стероид туринабол, результат «победа Джонса нокаутом в третьем раунде» был изменен на «поединок не состоялся».

Изначально Джонс выиграл в этом бою титул чемпиона UFC. Теперь пояс возвращается к прежнему владельцу.

Джонсу грозит дисквалификация сроком на 4 года. UFC лишает Джона титула уже третий раз в карьере (первый – из-за проблем с законом, второй – из-за проваленного допинг-теста). Джон Джонс ни разу не проигрывал пояс в бою.

 
 
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Пояс чемпиона мира в полутяжелом весе возвращен Даниэлю Кормье в связи с тем, что Джон Джонс лишен титула UFC.

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