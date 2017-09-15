Геннадий Давыдько: «Должны ввести в рамках подготовки к Европейским играм-2019 четыре новых ПТС формата HD»

Председатель «Белтелерадиокомпании» Геннадий Давыдько рассказал о планах компании.

«Будем переоснащаться. У нас в планах реконструировать главную новостную студию, перейти всей компанией на формат HD. Должны ввести в рамках подготовки к Европейским играм-2019 четыре новых ПТС формата HD», – сказал Давыдько.