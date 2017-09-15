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«Биатлон online»: Блашко перешла в сборную Украины. Спортсменку ждет годичный карантин
16.09.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Блашко перешла в сборную Украины. Спортсменку ждет годичный карантин, сообщает Биатлон online.
В заявке летнего чемпионата Германии по биатлону Блашко уже фигурирует под флагом Украины.
Обычно в таких случаях в биатлоне начисляют два года карантина, но если национальные федерации договорятся между собой, то срок простоя спортсмена может быть сокращен и даже отменен.
Подобный карантин начинает отсчет со дня последнего выступления спортсменки за свою прежнюю страну. Для Блашко это было 12 марта 2017 года в рамках Кубка ИБУ в эстонском Отепяя.
То есть, уже со второй декады марта 2018 года белоруска получит возможность выступать за свою новую страну на официальных стартах, сообщает
21-летняя Дарья Блашко — двукратная чемпионка мира (U-19) и обладательница юниорского кубка IBU сезона 2015/16.
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Белорусская биатлонистка Дарья Блашко перешла в сборную Украины.
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