«Биатлон online»: Блашко перешла в сборную Украины. Спортсменку ждет годичный карантин

Белорусская биатлонистка Дарья Блашко перешла в сборную Украины. Спортсменку ждет годичный карантин, сообщает Биатлон online.

В заявке летнего чемпионата Германии по биатлону Блашко уже фигурирует под флагом Украины.

Обычно в таких случаях в биатлоне начисляют два года карантина, но если национальные федерации договорятся между собой, то срок простоя спортсмена может быть сокращен и даже отменен.

Подобный карантин начинает отсчет со дня последнего выступления спортсменки за свою прежнюю страну. Для Блашко это было 12 марта 2017 года в рамках Кубка ИБУ в эстонском Отепяя.

То есть, уже со второй декады марта 2018 года белоруска получит возможность выступать за свою новую страну на официальных стартах, сообщает «Прессбол» .

21-летняя Дарья Блашко — двукратная чемпионка мира (U-19) и обладательница юниорского кубка IBU сезона 2015/16.