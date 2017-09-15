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Сегодня исполнилось 80 лет Александру Медведю

16.09.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня исполнилось 80 лет заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному деятелю физической культуры Беларуси, заслуженному тренеру Беларуси, заслуженному тренеру СССР Александру Медведю.

Медведь является трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе (1964, 1968, 1972), многократным чемпионом мира (1962, 1963, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971) и Европы (1966, 1968, 1972).

С 1970-го в Беларуси проводится традиционный международный турнир по вольной борьбе на призы Медведя (категория Гран-при). Государственная премия Беларуси 1998. Награжден Международной федерацией ассоциированных стилей борьбы (ФИЛА) золотым орденом и золотой ветвью ФИЛА, признан лучшим борцом вольного стиля XX столетия. Обладатель специального приза «За благородство в спорте», учрежденного ЮНЕСКО.

 
 
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Сегодня исполнилось 80 лет заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному деятелю физической культуры Беларуси, заслуженному тренеру Беларуси, заслуженному...

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