|
Президент МОК призвал владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду
16.09.2017 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент МОК Томас Бах призвал владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018.
«Позицию НХЛ понять сложно. Все уже могут сделать выводы, что они обсуждают участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.
Я хочу, чтобы некоторые из владельцев клубов НХЛ проявили свою признательность игрокам и позволили им участвовать в Олимпиаде-2018», – сказал Бах.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент МОК Томас Бах призвал владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии