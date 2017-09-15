Президент МОК призвал владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду

Президент МОК Томас Бах призвал владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018.

«Позицию НХЛ понять сложно. Все уже могут сделать выводы, что они обсуждают участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Я хочу, чтобы некоторые из владельцев клубов НХЛ проявили свою признательность игрокам и позволили им участвовать в Олимпиаде-2018», – сказал Бах.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.