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Президент МОК призвал владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду

16.09.2017 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент МОК Томас Бах призвал владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018. 

«Позицию НХЛ понять сложно. Все уже могут сделать выводы, что они обсуждают участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Я хочу, чтобы некоторые из владельцев клубов НХЛ проявили свою признательность игрокам и позволили им участвовать в Олимпиаде-2018», – сказал Бах. 

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

 
 
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Президент МОК Томас Бах призвал владельцев клубов НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018.

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