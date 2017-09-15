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Через 4-5 лет у СКА может появиться первая в России 20-тысячная хоккейная арена

16.09.2017 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель совета директоров, президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о ситуации со строительством новых арен для клубов лиги. 

«Планы по строительству дворцов есть и в Новосибирске, и в Нижнем Новгороде. Я разговаривал с губернатором, он ищет сейчас инвестора, мы ведем беседы на этот счет.

Кроме того, в Петербурге есть планы по строительству новой арены на 20 тысяч зрителей, первой в России такого масштаба. Сложно сказать срок, это пока план. Думаю, это будет в промежутке 4-5 лет», – сказал Тимченко.

Ранее сообщалось, что СКА рассматривает возможность строительства новой ледовой арены в непосредственной близости от Московского парка Победы.

 
 
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Председатель совета директоров, президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о ситуации со строительством новых арен для клубов лиги.

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