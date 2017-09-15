Журналист ОНТ: «Заслуги команды президента Беларуси отмечены в Зале хоккейной славы в Торонто»

Журналист ОНТ Елена Михаловская рассказала о заслугах команды президента Беларуси.

«Команда президента за 20 лет выиграла множества соревнований. В том числе 10 раз Рождественский турнир, который называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей.

Игроки помогали развивать хоккей в арабском регионе.

Заслуги уникальной команды отмечены в Зале хоккейной славы в Торонто. Красивая игра, преданность хоккею и много заброшенных шайб – вот за что команду президента всегда поддерживали болельщики», – прозвучало в эфире ОНТ.