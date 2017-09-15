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Журналист ОНТ: «Заслуги команды президента Беларуси отмечены в Зале хоккейной славы в Торонто»
16.09.2017 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист ОНТ Елена Михаловская рассказала о заслугах команды президента Беларуси.
«Команда президента за 20 лет выиграла множества соревнований. В том числе 10 раз Рождественский турнир, который называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей.
Игроки помогали развивать хоккей в арабском регионе.
Заслуги уникальной команды отмечены в Зале хоккейной славы в Торонто. Красивая игра, преданность хоккею и много заброшенных шайб – вот за что команду президента всегда поддерживали болельщики», – прозвучало в эфире ОНТ.
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Журналист ОНТ Елена Михаловская рассказала о заслугах команды президента Беларуси.
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