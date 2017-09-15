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Дмитрий Басков об игре в команде президента: «Тут не платят деньги, тут все играют за любовь к хоккею, за честь и гордость»

16.09.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор школы минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, почему играет в команде президента Беларуси.

«Тут не платят деньги, тут все играют за любовь к хоккею, за честь и гордость. Все наши победы мы проживаем вместе, все поражения переживаем вместе. Если у кого-то есть какие-то проблемы, то каждый готов подставить плечо, потому что это дружный способный коллектив», – сказал Басков в эфире канала ОНТ.

Во Дворце независимости состоялся прием с участием Лукашенко по случаю 20-летия хоккейной команды президента

 
 
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Директор школы минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, почему играет в команде президента Беларуси.

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