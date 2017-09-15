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КХЛ. Посещаемость минского «Динамо» худшая за последние 4 сезона
16.09.2017 11:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» провело 6 домашних матчей в регулярном чемпионате КХЛ в нынешнем сезоне.
Средняя посещаемость матчей на «Минск-Арене» составляет 10559.
По итогам регулярного чемпионата хуже посещаемость была только в сезоне 2010/11 (10538) и 2013/14 (10426).
Лучшая посещаемость была в сезоне 2012/13 – 14299 зрителей на игре.
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Минское «Динамо» провело 6 домашних матчей в регулярном чемпионате КХЛ в нынешнем сезоне.
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