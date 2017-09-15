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Все голы и моменты матчей, результаты и статистика в обновленном приложении Scores & Video

16.09.2017 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Перерыв на матчи сборных завершен, и клубный сезон вернулся. Кроме того, уже на следующей неделе состоятся первые матчи нового сезона Лиги чемпионов. Наконец-то!

Приложение Scores & Video – самый удобный способ следить за матчами в режиме реального времени, получая уведомления о начале матчей, голах, желтых и красных карточках. Подписывайтесь на любимые команды, турниры и даже футболистов. 

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE / iPAD

 В обновленных версиях для iOS и Android вы найдете: 

– Быстрый поиск: плавающая кнопка теперь всегда под вашим большим пальцем.

– Главные футбольные новости дня – прямо в матч-центре (пока только в iOS, но скоро и в Android).

– Новый значок подписки: теперь это колокольчик вместо звездочки.

– Новое табло со счетом: тире вместо двоеточия поможет вам не путать счет со временем начала.

– Новая расстановка на поле: теперь она красивая и лаконичная.

– Усовершенствованная авторизация: вы будете автоматически авторизованы после регистрации.

Все голы и моменты матчей, результаты и статистика в обновленном приложении Scores & Video

 Кроме того в приложении вы найдете:

– Удобный матч-центр: все голы и опасные моменты интересующих вас матчей.

– Календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

– Самая полная статистика всех турниров мира.

– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».

– Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.

– Прогнозы на исход каждого матча.

– Текстовые трансляции и онлайн-статистика.

– Голосование по итогам матчей за «лучшего» и «худшего» игрока.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE / iPAD

 

 
 
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Перерыв на матчи сборных завершен, и клубный сезон вернулся.

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