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Все голы и моменты матчей, результаты и статистика в обновленном приложении Scores & Video
16.09.2017 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Перерыв на матчи сборных завершен, и клубный сезон вернулся. Кроме того, уже на следующей неделе состоятся первые матчи нового сезона Лиги чемпионов. Наконец-то!
Приложение Scores & Video – самый удобный способ следить за матчами в режиме реального времени, получая уведомления о начале матчей, голах, желтых и красных карточках. Подписывайтесь на любимые команды, турниры и даже футболистов.
В обновленных версиях для iOS и Android вы найдете:
– Быстрый поиск: плавающая кнопка теперь всегда под вашим большим пальцем.
– Главные футбольные новости дня – прямо в матч-центре (пока только в iOS, но скоро и в Android).
– Новый значок подписки: теперь это колокольчик вместо звездочки.
– Новое табло со счетом: тире вместо двоеточия поможет вам не путать счет со временем начала.
– Новая расстановка на поле: теперь она красивая и лаконичная.
– Усовершенствованная авторизация: вы будете автоматически авторизованы после регистрации.
Кроме того в приложении вы найдете:
– Удобный матч-центр: все голы и опасные моменты интересующих вас матчей.
– Календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.
– Самая полная статистика всех турниров мира.
– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».
– Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.
– Прогнозы на исход каждого матча.
– Текстовые трансляции и онлайн-статистика.
– Голосование по итогам матчей за «лучшего» и «худшего» игрока.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
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Перерыв на матчи сборных завершен, и клубный сезон вернулся.
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