Николай Ходасевич: «Этот сезон для Милуновича может быть последним в Борисове. Немецкая бундеслига ждет»

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о защитнике БАТЭ Неманье Милуновиче.

вывел БАТЭ в групповой турнир Лиги Европы тремя голами в ворота украинской «Александрии», а в Белграде напомнил о себе землякам идеально вырезанной передачей на Сигневича. Но все же лучшим игроком в этой встрече был другой серб — Неманья Милунович. Так хладнокровно в обороне с отличным первым пасом в атаку действуют футболисты высокого класса.

Ручаюсь, Неманья будет вызван в национальную сборную на октябрьские матчи против австрийцев и грузин. Допускаю, этот сезон для 28–летнего защитника может быть последним в Борисове. Немецкая бундеслига ждет», – заявил Ходасевич.