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Николай Ходасевич: «Этот сезон для Милуновича может быть последним в Борисове. Немецкая бундеслига ждет»
16.09.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о защитнике БАТЭ Неманье Милуновиче.
Ручаюсь, Неманья будет вызван в национальную сборную на октябрьские матчи против австрийцев и грузин. Допускаю, этот сезон для 28–летнего защитника может быть последним в Борисове. Немецкая бундеслига ждет», – заявил Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Этот сезон для Милуновича может быть последним в Борисове. Немецкая бундеслига ждет»
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о защитнике БАТЭ Неманье Милуновиче.
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