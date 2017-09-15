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Николай Ходасевич: «Этот сезон для Милуновича может быть последним в Борисове. Немецкая бундеслига ждет»

16.09.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о защитнике БАТЭ Неманье Милуновиче.

«Мирко Иванич вывел БАТЭ в групповой турнир Лиги Европы тремя голами в ворота украинской «Александрии», а в Белграде напомнил о себе землякам идеально вырезанной передачей на Сигневича. Но все же лучшим игроком в этой встрече был другой серб — Неманья Милунович. Так хладнокровно в обороне с отличным первым пасом в атаку действуют футболисты высокого класса.

Ручаюсь, Неманья будет вызван в национальную сборную на октябрьские матчи против австрийцев и грузин. Допускаю, этот сезон для 28–летнего защитника может быть последним в Борисове. Немецкая бундеслига ждет», – заявил Ходасевич.

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о защитнике БАТЭ Неманье Милуновиче.

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