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«Сморгонь» победила «Слоним» 8:0, Руденок оформил пента-трик

16.09.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 22 тура чемпионата Беларуси «Сморгонь» победила «Слоним-2017» (8:0).

Отметим, что хавбек «Сморгони» Алексей Руденок оформил пента-трик. С 51-й по 85-ю минуту футболист отличился пять раз подряд.

Руденок возглавил список бомбардиров первой лиги. На его счету 13 голов в 22 матчах.

Добавим, что этой игре зафиксирован самый крупный счет в сезоне. До этого со счетом 7:0 «Белшина» побеждала «Неман-Агро» в 15-м туре.

 
 
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В матче 22 тура чемпионата Беларуси «Сморгонь» победила «Слоним-2017» (8:0).

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