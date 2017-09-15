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«Сморгонь» победила «Слоним» 8:0, Руденок оформил пента-трик
16.09.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 22 тура чемпионата Беларуси «Сморгонь» победила «Слоним-2017» (8:0).
Отметим, что хавбек «Сморгони»
Руденок возглавил
Добавим, что этой игре зафиксирован самый крупный счет в сезоне. До этого со счетом 7:0 «Белшина»
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В матче 22 тура чемпионата Беларуси «Сморгонь» победила «Слоним-2017» (8:0).
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