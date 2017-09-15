«Сморгонь» победила «Слоним» 8:0, Руденок оформил пента-трик

В матче 22 тура чемпионата Беларуси «Сморгонь» победила «Слоним-2017» (8:0).

Отметим, что хавбек «Сморгони» Алексей Руденок оформил пента-трик. С 51-й по 85-ю минуту футболист отличился пять раз подряд.

Руденок возглавил список бомбардиров первой лиги. На его счету 13 голов в 22 матчах.

Добавим, что этой игре зафиксирован самый крупный счет в сезоне. До этого со счетом 7:0 «Белшина» побеждала «Неман-Агро» в 15-м туре.