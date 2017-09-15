Сергей Гуренко: «Мне и самому интересно, как ребята проведут матчи против прямых конкурентов по сравнению с тем периодом, когда я принял команду»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Минском» (1:0) в матче чемпионата Беларуси.

– Хорошо, что мы победили. Считаю, заслужили три очка. Создали много моментов – часть из них не реализовали. Но у меня остался осадок: мы сегодня играли не в тот футбол, который я хотел бы видеть. Хотя сопернику ничего не позволили сделать. Но это немножко не тот футбол, который мы демонстрировали в предыдущих матчах. Но на протяжении всего чемпионата случаются такие игры, когда команда не показывает свой самый лучший футбол, но набирает очки и побеждает, при этом создавая большое количество опасных моментов. Но это хорошо. Значит, у нас есть потенциал – наши лучшие игры впереди.

– У команды впереди важнейшие матчи с прямыми конкурентами. Повлияло ли это на то, что сегодня не показали лучший футбол.

– Нет, я уверен, что в головах у ребят точно ничего не сидит. После хорошей игры всегда идет матч слабее. Нельзя после хорошей игры играть все лучше-лучше-лучше. Будем надеяться, что эта игра была похуже, а в Бресте мы покажем лучший футбол. Поэтому я спокоен. Может, и нужна была такая игра, чтобы ребята остались в тонусе. Но, в целом, я доволен, что победили. Даже у топовых команд бывают спады – ничего страшного не вижу.

– Как вы относитесь к выражению Якова Шапиро: «Если тренер угадал с заменами, значит, он не угадал со стартовым составом».

– Не угадал со стартовым составом? Вы далеко пошли. Есть игроки, которые больше любят выходить на замену. Приведу в пример Виталия Булыгу. Он мог решить исход любого матча, но ему тяжело было выходить в стартовом составе. Есть игроки, которые очень хорошо выходят на замену и усиливают игру. У нас два таких игрока: Хващинский и Хлебас. Это два футболиста, которые лучше действуют на контратаках, чем взламывают оборону. Выпускать их обоих одновременно не имеет смысла. Поэтому Хлебаса я держал для второго тайма, когда начнутся разрывы в линиях – он был мне нужен, чтобы использовать его взрывные качества. Я не считаю, что Яков Михайлович сказал глупость, но не согласен с этим выражением.

– В каком состоянии команда подходит к главным матчам сезона, в которых можно отцепить конкурентов?

– Все матчи главные. За них больше очков не дадут. Отцепить конкурентов? Мы играем в футбол, хотим побеждать и радовать наших болельщиков. А с кем мы играем… Будут матчи с серьезными соперниками – мне и самому интересно, как ребята проведут матчи против прямых конкурентов по сравнению с тем периодом, когда я принял команду, – сказал Гуренко.

В предстоящих трех турах минское «Динамо» сыграет с брестскими одноклубниками (22 сентября), БАТЭ (1 октября) и «Шахтер» (14 октября).