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Зубович отличился голом в третьем матче подряд и сравнялся с Савицким и Сарокой в списке бомбардиров
16.09.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 22-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – «Торпедо-БелАЗ» (0:3) забитым голом отличился форвард автозаводцев Егор Зубович. Этот мяч стал для нападающего 10-м в сезоне.
Примечательно, что футболист не уходит без гола в трех играх подряд.
До этого Зубович отличился в матче с «Нафтаном» (1:1) и оформил хет-трик во встрече с «Днепром» (5:0).
По количеству голов Зубович сравнялся с Павлом Савицким и Антоном Сарокой. Лидирует в списке бомбардиров нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук – 11.
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Зубович отличился голом в третьем матче подряд и сравнялся с Савицким и Сарокой в списке бомбардиров
В матче 22-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – «Торпедо-БелАЗ» (0:3) забитым голом отличился форвард автозаводцев Егор Зубович.
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