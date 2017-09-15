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Зубович отличился голом в третьем матче подряд и сравнялся с Савицким и Сарокой в списке бомбардиров

16.09.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 22-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – «Торпедо-БелАЗ» (0:3) забитым голом отличился форвард автозаводцев Егор Зубович. Этот мяч стал для нападающего 10-м в сезоне.

Примечательно, что футболист не уходит без гола в трех играх подряд.

До этого Зубович отличился в матче с «Нафтаном» (1:1) и оформил хет-трик во встрече с «Днепром» (5:0).

По количеству голов Зубович сравнялся с Павлом Савицким и Антоном Сарокой. Лидирует в списке бомбардиров нападающий БАТЭ Михаил Гордейчук – 11.

 
 
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В матче 22-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – «Торпедо-БелАЗ» (0:3) забитым голом отличился форвард автозаводцев Егор Зубович.

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