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Сергей Бебешко: «Я уже не знаю, какой год работаю в Беларуси, но каждый сезон у нас какие-то перемены: что-то пытаются придумать»

16.09.2017 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко после победы над «Виве» (28:24) в матче Лиги чемпионов рассказал о ротации команды, которая участвует в трех турнирах.

– Играя на три фронта, на матчи чемпионата Беларуси у вас есть возможность делать ротацию состава. Вы же вовлечены во все турниры. Для вас жизнь в этом году стала сложнее по сравнению с предыдущими?

– Даже не знаю, как ответить. Можете у Таланта (Дуйшебаева – главного тренера «Виве») спросить, приходилось ли ему одновременно тренировать 26 игроков. Наверное, в его практике никогда такого не было. Для нас это все новое и необычное. Я уже не знаю, какой год работаю в Беларуси, но каждый сезон у нас какие-то перемены: что-то пытаются придумать, что-то выдумать. Поэтому я вам так скажу: это все новое и не очень приятное, – сказал Бебешко.

 
 
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко после победы над «Виве» (28:24) в матче Лиги чемпионов рассказал о ротации команды, которая участвует в трех турнирах.

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