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Чемпионат Германии. Блашко, выступающая под флагом Украины, заняла 6-е место в масстарте на 12,5 км
16.09.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Открытый чемпионат Германии
Лыжеролеры
Масс-старт
12,5 км
Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) (1+0+1+0) 36:17.9
2. Дениз Херманн (Германия) (0+1+0+2) +7.1
3. Франциска Пройс (Германия) (0+0+1+0) +20.7
...
6. Дар’ я Блашко (Украина) (2+0+0+0) +1:56.2
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Открытый чемпионат Германии Лыжеролеры Масс-старт 12,5 км Женщины 1.
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