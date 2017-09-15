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Чемпионат Германии. Блашко, выступающая под флагом Украины, заняла 6-е место в масстарте на 12,5 км 

16.09.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Открытый чемпионат Германии

Лыжеролеры

Масс-старт

12,5 км

Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) (1+0+1+0) 36:17.9

2. Дениз Херманн (Германия) (0+1+0+2) +7.1 

3. Франциска Пройс (Германия) (0+0+1+0) +20.7

...

6. Дар’ я Блашко (Украина) (2+0+0+0) +1:56.2

Генсек БФБ: «Нам не поступало официальных обращений или просьб о переходе Блашко в сборную другой страны»

 
 
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Открытый чемпионат Германии Лыжеролеры Масс-старт 12,5 км Женщины 1.

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