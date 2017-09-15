Генсек БФБ: «Нам не поступало официальных обращений или просьб о переходе Блашко в сборную другой страны»

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский прокомментировал сведения о возможном переходе белорусской биатлонистки Дарьи Блашко в сборную Украины.

«В последнее время в ОО «Белорусская федерация биатлона» поступают не единичные обращения от представителей средств массовой информации по поводу информации о возможном переходе спортсменки Дарьи Блашко.

Отмечу, что в информационную политику федерации не входит практика комментировать неподтвержденные данные или слухи.

До настоящего времени в ОО «Белорусская федерация биатлона» не поступало каких-либо официальных документов, обращений или просьб по данному вопросу.

Существует цивилизованная процедура перехода спортсменов и тренеров национальных команд в Республике Беларусь и других странах, которая подразумевает официальное обращение заинтересованных соответствующих федераций и организаций с просьбами такого рода и их аргументацией. По факту поступления такого заявления происходит обращение документов, причин и обоснований возможного перехода для последующего принятия согласованного решения.

Что касается выступления Блашко на Летнем чемпионате Германии, комментарии по этому поводу БФБ опубликует в ближайшее время, после уточнения ситуации», – сказал Стромский.

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