ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генсек БФБ: «Нам не поступало официальных обращений или просьб о переходе Блашко в сборную другой страны»

16.09.2017 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский прокомментировал сведения о возможном переходе белорусской биатлонистки Дарьи Блашко в сборную Украины.

«В последнее время в ОО «Белорусская федерация биатлона» поступают не единичные обращения от представителей средств массовой информации по поводу информации о возможном переходе спортсменки Дарьи Блашко.

Отмечу, что в информационную политику федерации не входит практика комментировать неподтвержденные данные или слухи.

До настоящего времени в ОО «Белорусская федерация биатлона» не поступало каких-либо официальных документов, обращений или просьб по данному вопросу.

Существует цивилизованная процедура перехода спортсменов и тренеров национальных команд в Республике Беларусь и других странах, которая подразумевает официальное обращение заинтересованных соответствующих федераций и организаций с просьбами такого рода и их аргументацией. По факту поступления такого заявления происходит обращение документов, причин и обоснований возможного перехода для последующего принятия согласованного решения.

Что касается выступления Блашко на Летнем чемпионате Германии, комментарии по этому поводу БФБ опубликует в ближайшее время, после уточнения ситуации», – сказал Стромский.

«Биатлон online»: Блашко перешла в сборную Украины. Спортсменку ждет годичный карантин

Беларусь потеряла «вторую Домрачеву». Как это произошло?

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский прокомментировал сведения о возможном переходе белорусской биатлонистки Дарьи Блашко в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига чемпионов. БГК принимает «Виве»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика