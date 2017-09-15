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Сергей Бебешко: «Ребята сражались и бились несмотря ни на что. Хотя были сомнения, ведь команда новая, нам нужно сыгрываться»

16.09.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал победу над «Виве» (28:24) в матче Лиги чемпионов.

– Прежде всего хочу поблагодарить «Кельце» за корректную игру. Матч был жестким и интенсивным, но все было корректно с их стороны. Мне стоит извиниться за фол Шиловича. Думаю, он был непреднамеренным.

Что касается нашей команды, то хочу поблагодарить игроков. Они сражались и бились несмотря ни на что. Хотя были сомнения, ведь команда новая, нам нужно сыгрываться. Сегодня ребята доказали, что они чего-то стоят. Не каждый день удается обыгрывать сильного соперника.

«Виве» на данный момент находится на начальном этапе, мы же сыграли больше предсезонных игр и матчи SEHA-Лиги. Может быть, мы выглядели более сыгранными благодаря тому, что уже провели несколько официальных матчей.

Хотелось бы поблагодарить Раде Миятовича – он был игроком, который помог в трудные моменты. Хорошо, что удалось удержать в концовке счет, потому что нервы и напряжение были очень велики. У нас, к сожалению, нет такого опыта, чтобы мы спокойно выигрывали у сильных команд.

Еще раз хочу поблагодарить болельщиков, которые нас сегодня поддерживали. Хочется верить, что следующие матчи пройдут в схожем ключе.

– Год назад БГК стартовал в Лиге чемпионов матчем с «Виве» и проиграл. Сегодня в аналогичной ситуации одержана победа. БГК за год стал сильнее?

– В этом сезоне «Виве» имеет новых игроков, поэтому игра на игру не похожа. Не хочу сказать, что мы стали сильнее. Может быть, нам просто больше повезло. Плюс мы в этой игре сыграли гораздо лучше в защите, чем в минувшем сезоне, – сказал Бебешко.

 
 
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко прокомментировал победу над «Виве» (28:24) в матче Лиги чемпионов.

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