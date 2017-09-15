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«Слуцк» расторг контракт с Караневским

16.09.2017 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Слуцк» по соглашению сторон расторг контракт с председателем клуба Олегом Караневским.

«Администрация, тренерский штаб и игроки благодарят Олега Николаевича за долгие годы плодотворной работы в нашей команде. За время, когда клуб находился под его руководством, мы смогли проделать большой путь от чемпионата области до высшей лиги и стать той командой, которую вы привыкли видеть», – говорится в сообщении «Слуцка».

Напомним, Олег Караневский был задержан при получении взятки в размере 1,4 тыс долларов, Было заведено уголовное дело. Менеджер полностью признал свою вину. Позже сообщалось о том, что с Караневского взята подписка о невыезде.

 
 
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«Слуцк» по соглашению сторон расторг контракт с председателем клуба Олегом Караневским.

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