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«Слуцк» расторг контракт с Караневским
16.09.2017 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Слуцк» по соглашению сторон расторг контракт с председателем клуба Олегом Караневским.
«Администрация, тренерский штаб и игроки благодарят Олега Николаевича за долгие годы плодотворной работы в нашей команде. За время, когда клуб находился под его руководством, мы смогли проделать большой путь от чемпионата области до высшей лиги и стать той командой, которую вы привыкли видеть», – говорится в сообщении «Слуцка».
Напомним, Олег Караневский
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«Слуцк» по соглашению сторон расторг контракт с председателем клуба Олегом Караневским.
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