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Вячеслав Геращенко: «У меня пока нет объяснений происходящему. А соперника с победой»
16.09.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко прокомментировал поражение от «Витебска» (0:1) в матче чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
– Умудриться проиграть игру, в которой соперник не создал ни одного момента, и четвертую игру подряд со счетом 0:1… Значит, видимо, это какая-то карма. По-другому я это назвать не могу.
Понимаю, если бы нам забивали по 3-4 гола, создавали бы много моментов, возили бы всю игру. У меня пока нет объяснений происходящему. А соперника с победой.
– Предупреждали своих игроков, что у соперника есть игрок, который может исполнить штрафной удар?
– Я не буду торопить события. У меня есть сомнения по поводу этого штрафного. Такое же нарушение было на Ситко в первом тайме. Судья свистнул (когда нам забили), значит, имел на это право. А то, что игрок (Ледесма) умеет исполнять штрафные, – предупреждали и показывали всю неделю, говорили об этом. Но, увы… – сказал Геращенко.
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Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко прокомментировал поражение от «Витебска» (0:1) в матче чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
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