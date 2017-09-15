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Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. 3-й тур. Беларусь выиграла у Украины и другие матчи
16.09.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
16 сентября в итальянской Террачине пройдут матчи третьего тура суперфинала по пляжному футболу.
Евролига
Суперфинал
Террачина, Италия
3-й тур
Группа 2
Украина — Беларусь — 0:2
Голы: Бриштель (18), Бриштель (3:2)
Россия — Италия — 18.15
Турнирное положение: Россия – 6 (2), Италия – 6 (2), Беларусь – 1 (2), Украина – 0 (3).
Группа 1
Швейцария — Польша — 14.30
Португалия — Испания — 17.00
Турнирное положение: Испания – 6 (2), Португалия – 6 (2), Швейцария – 0 (2), Польша – 0 (2).
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16 сентября в итальянской Террачине пройдут матчи третьего тура суперфинала по пляжному футболу.
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