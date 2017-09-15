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Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. 3-й тур. Беларусь выиграла у Украины и другие матчи

16.09.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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16 сентября в итальянской Террачине пройдут матчи третьего тура суперфинала по пляжному футболу.

Евролига

Суперфинал

Террачина, Италия

3-й тур

Группа 2

Украина — Беларусь — 0:2

Голы: Бриштель (18), Бриштель (3:2)

Россия — Италия — 18.15

Турнирное положение: Россия – 6 (2), Италия – 6 (2), Беларусь – 1 (2), Украина – 0 (3). 

Группа 1

Швейцария — Польша — 14.30

Португалия — Испания — 17.00

Турнирное положение: Испания – 6 (2), Португалия – 6 (2), Швейцария – 0 (2), Польша – 0 (2).

 

 
 
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16 сентября в итальянской Террачине пройдут матчи третьего тура суперфинала по пляжному футболу.

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