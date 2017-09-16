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Сергей Яромко: «Один мастер в раздевалке «Днепра» сказал своей команде: «Пойдем, отвозим этих конюхов»

16.09.2017 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко после ничьи с «Днепро» (2:2) отметил, что главный тренер хозяев нелестно отзывался о приезжей команде.

– Один мастер в раздевалке «Днепра» сказал своей команде: «Пойдем, отвозим этих конюхов».  Думаю, что сегодня было обратное. По счету ничья. А по игре, думаю, мы были на порядок сильнее.  Просто реализация моментов, к сожалению, подвела. А там, где тонко, – там и рвется.

– Сегодня не было двух центральных защитников…

– Не было. Это не проблема. Все. Если я сейчас начну рассказывать, оправдываться… Перестроились и вышли из ситуации, – сказал Яромко.

 
 
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко после ничьи с «Днепро» (2:2) отметил, что главный тренер хозяев нелестно отзывался о приезжей команде.

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