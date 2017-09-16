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Сборная Гродно сыграла вничью со Звездами эстрады, Александр Глеб отличился голом

16.09.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Гродно прошел матч между командой председателя Гродненского городского исполнительного комитета Мечислава Гоя и командой российских и белорусских звезд эстрады, за которую сыграют Александр Глеб и Виталий Леденев.

Сборная Гродно – Сборная Звезд 3:3, по пенальти 6-6

16 сентября, Стадион ЦСК «Неман», 6 000 зрителей

Главный судья — Денис Янчук, судьи на линии — Сергей Гайдук и Александр Бабич. Резервный арбитр — Фёдор Попов (все – Гродно).

Сборная Гродно: 1.Братанюк Виталий – 4.Ковалевич Игорь, 20.Кривонос Артур, 17.Ародь Евгений, 14.Надиевский Виталий, 13.Таращик Виталий, 18.Батюто Павел, 15.Клишин Владимир, (к) 10.Гой Мечислав, 11.Огородник Дмитрий, 8.Верстак Дмитрий.

Запасные: 16.Бойша Андрей – 2.Петров Владимир, 3.Бартош Сергей, 7.Гуренко Николай, 5.Версоцкий Александр, 6.Юйко Виктор, 9.Ошурик Павел, 19.Калач Андрей.

 Главный тренер – Вячеслав Сиваков.

Сборная Звезд: 1.Давыдов Юрий – 8.Галыгин Вадим, 13.Глеб Александр, 50.Михайлов Иван, 29.Богомаз Гарик, 26.Булка Евгений, 5.Васильев Виктор, 31.Думбадзе Тенгиз, 7.Скороход Альберт, 18.Леденёв Виталий, 55.Дайнеко Валерий.

Запасные: 16.Волчок Александр – 3.Горлукович Сергей, 6.Минский Сергей, 45.Викулов Иван, 37.Гребенщиков Михаил, 77.Кононов Илья, 19.Иванов Павел, 15.Длусский Анатолий, 17.Ивулин Александр, 28.Зинчук Виктор, 36.Ромарио, 12.Топалов Владислав, Эсмонт Иван, Алимерзоев Анзор, Богайчук Александр.

Главный тренер – Юрий Зинченко.

Голы: 1:0 — В.Таращик (18), 1:1 — И.Кононов (23), 2:1 — Д.Верстак (29), 2:2 — А.Глеб (43), 2:3 — П.Иванов (52), 3:3 — В.Таращик (60, пас – Д.Верстак).

На 32-й минуте пенальти не реализовал В.Клишин (мимо ворот).

Предупреждения: Е.Булка (32, грубая игра – фол против В.Надиевского).

Серия пенальти (вратари: Братанюк – Давыдов): 0:0 — И.Ковалевич (вратарь), 0:0 — В.Галыгин (выше ворот), 0:0 — А.Версоцкий (вратарь), 0:1 — Т.Думбадзе, 1:1 — Н.Гуренко, 1:2 — И.Кононов, 2:2 — П.Ошурик, 2:3 — И.Викулов, 3:3 — В.Надиевский, 3:3 — В.Васильев (вратарь), 3:3 — Д.Верстак (вратарь), 3:3 — С.Минский (выше ворот).

Сборная Гродно сыграла вничью со Звездами эстрады, Александр Глеб отличился голом

Сборная Гродно сыграла вничью со Звездами эстрады, Александр Глеб отличился голом

Сборная Гродно сыграла вничью со Звездами эстрады, Александр Глеб отличился голом

Фото: Hrodna Life

 

 
Теги: Гродно
 
 
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