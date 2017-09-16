Сборная Гродно сыграла вничью со Звездами эстрады, Александр Глеб отличился голом

Сегодня в Гродно прошел матч между командой председателя Гродненского городского исполнительного комитета Мечислава Гоя и командой российских и белорусских звезд эстрады, за которую сыграют Александр Глеб и Виталий Леденев.

Сборная Гродно – Сборная Звезд 3:3, по пенальти 6-6

16 сентября, Стадион ЦСК «Неман», 6 000 зрителей

Главный судья — Денис Янчук, судьи на линии — Сергей Гайдук и Александр Бабич. Резервный арбитр — Фёдор Попов (все – Гродно).

Сборная Гродно: 1.Братанюк Виталий – 4.Ковалевич Игорь, 20.Кривонос Артур, 17.Ародь Евгений, 14.Надиевский Виталий, 13.Таращик Виталий, 18.Батюто Павел, 15.Клишин Владимир, (к) 10.Гой Мечислав, 11.Огородник Дмитрий, 8.Верстак Дмитрий.

Запасные: 16.Бойша Андрей – 2.Петров Владимир, 3.Бартош Сергей, 7.Гуренко Николай, 5.Версоцкий Александр, 6.Юйко Виктор, 9.Ошурик Павел, 19.Калач Андрей.

Главный тренер – Вячеслав Сиваков.

Сборная Звезд: 1.Давыдов Юрий – 8.Галыгин Вадим, 13.Глеб Александр, 50.Михайлов Иван, 29.Богомаз Гарик, 26.Булка Евгений, 5.Васильев Виктор, 31.Думбадзе Тенгиз, 7.Скороход Альберт, 18.Леденёв Виталий, 55.Дайнеко Валерий.

Запасные: 16.Волчок Александр – 3.Горлукович Сергей, 6.Минский Сергей, 45.Викулов Иван, 37.Гребенщиков Михаил, 77.Кононов Илья, 19.Иванов Павел, 15.Длусский Анатолий, 17.Ивулин Александр, 28.Зинчук Виктор, 36.Ромарио, 12.Топалов Владислав, Эсмонт Иван, Алимерзоев Анзор, Богайчук Александр.

Главный тренер – Юрий Зинченко.

Голы: 1:0 — В.Таращик (18), 1:1 — И.Кононов (23), 2:1 — Д.Верстак (29), 2:2 — А.Глеб (43), 2:3 — П.Иванов (52), 3:3 — В.Таращик (60, пас – Д.Верстак).

На 32-й минуте пенальти не реализовал В.Клишин (мимо ворот).

Предупреждения: Е.Булка (32, грубая игра – фол против В.Надиевского).

Серия пенальти (вратари: Братанюк – Давыдов): 0:0 — И.Ковалевич (вратарь), 0:0 — В.Галыгин (выше ворот), 0:0 — А.Версоцкий (вратарь), 0:1 — Т.Думбадзе, 1:1 — Н.Гуренко, 1:2 — И.Кононов, 2:2 — П.Ошурик, 2:3 — И.Викулов, 3:3 — В.Надиевский, 3:3 — В.Васильев (вратарь), 3:3 — Д.Верстак (вратарь), 3:3 — С.Минский (выше ворот).













Фото: Hrodna Life