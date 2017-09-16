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Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей

17.09.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Лас-Вегасе (США) прошел бой между обладателем титулов WBA, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (Казахстан) и претендентом Саулем Альваресом (Мексика).

По итогам 12 раундов была объявлена ничья. Официальный счет судей: 118-110 (Альварес), 115-113 (Головкин) и 114-114.

Головкин vs Альварес. Ничья в лучшем бою года

 

 
 
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В Лас-Вегасе (США) прошел бой между обладателем титулов WBA, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (Казахстан) и претендентом Саулем Альваресом (Мексика).

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