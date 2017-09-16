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Сергей Чиж: «Результат есть – и это хорошо. Это не значит, что игра отходит на второй план, но результат превалирует»
17.09.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель правления «Динамо» Сергей Чиж отметил, что доволен результатами команды.
– На сложный отрезок смотрите с оптимизмом?
– А почему должно быть иначе? Со всеми можно играть. Непобедимых там (среди ближайших соперников – Tribuna.com) нет. И после этих матчей можно будет делать выводы.
– Команда идет на первом месте. Довольны?
– Пока это промежуточное лидерство. Надо в концовке сезона смотреть.
– Вам нравится игра команды?
– Результат нравится больше :). Результат есть – и это хорошо. Это не значит, что игра отходит на второй план, но результат превалирует, – сказал Чиж.
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Сергей Чиж: «Результат есть – и это хорошо. Это не значит, что игра отходит на второй план, но результат превалирует»
Председатель правления «Динамо» Сергей Чиж отметил, что доволен результатами команды.
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