Сергей Чиж: «Результат есть – и это хорошо. Это не значит, что игра отходит на второй план, но результат превалирует»

Председатель правления «Динамо» Сергей Чиж отметил, что доволен результатами команды.

– На сложный отрезок смотрите с оптимизмом?

– А почему должно быть иначе? Со всеми можно играть. Непобедимых там (среди ближайших соперников – Tribuna.com) нет. И после этих матчей можно будет делать выводы.

– Команда идет на первом месте. Довольны?

– Пока это промежуточное лидерство. Надо в концовке сезона смотреть.

– Вам нравится игра команды?

– Результат нравится больше :). Результат есть – и это хорошо. Это не значит, что игра отходит на второй план, но результат превалирует, – сказал Чиж.