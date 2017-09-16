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El Mundo Deportivo: «ПСЖ» продаст Ди Марию, Дракслера, Пасторе и Траппа зимой из-за ФФП
17.09.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Парижане готовы продать полузащитников Анхеля Ди Марию, Юлиана Дракслера, Хавьера Пасторе (или Лукаса Моуру), а также вратаря Кевина Траппа.
В августе Ди Марию и Дракслера связывали с переходом в «Барселону».
Во время минувшего трансферного окна «ПСЖ» приобрел форвардов Неймара и Килиана Мбаппе за общую сумму около 400 миллионов евро.
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«ПСЖ» во время январского трансферного окна вынужден будет расстаться с рядом игроков, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.
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