Максим Мирный: «Кубок Дэвиса – большая значимая часть моей карьеры. Командные соревнования в приоритете для меня»

Теннисист сборной Беларуси Максим Мирный рассказал об отношении к национальной команде.

- Максим, поздравляем с победой! И с 55-ой победой в рамках матчей Кубка Дэвиса. Рассчитывали ли вы, что сможете достигнуть такой цифры, когда только начинали свою карьеру в далеком 1994 году?

– Однозначно, нет. Но я никогда и не прогнозировал, я просто всегда хотел и хочу быть полезным своей команде, быть рядом с ней.

Кубок Дэвиса — большая значимая часть моей карьеры. Командные соревнования в приоритете для меня. Это всегда большая честь играть за команду, за страну, даже когда мне раньше приходилось много фокусироваться на индивидуальных выступлениях. И достижение даже не в этих 55-и победах, а в том, что я всегда в команде и с командой. Конечно, я очень рад этому достижению и очень доволен тем, что я полезен своей сборной.

- Вы были в курсе, что Вас будут поздравлять сегодня?

– Безусловно, приятно, что Международная федерация отметила такой рубеж. Я как-то не концентрировался на этом, и не думаю, что что-то изменится в моей жизни завтра и в мои последующие годы жизни. Но хорошо, что я дошел до этого рубежа.

Для меня намного более значимо, что я был полезен команде все эти годы и несмотря уже на довольно пристойный возраст, меня все равно капитан позвал и сказал, что я могу быть полезным еще в этот раз. Рад, что сегодня, то, что от меня требовалось, у нас получилось. И мы продолжаем бороться за очень престижный этап Кубка Дэвиса, — сказал Мирный.