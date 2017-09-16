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Румбутис о приеме у президента: «Все понравилось. Было хорошо, было приятно, было душевно и тепло»
17.09.2017 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис рассказал о
«Все понравилось. Было хорошо, было приятно, было душевно и тепло. Вот и все», – сказал Румбутис.
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис рассказал о приеме с участием Александра Лукашенко по случаю 20-летия хоккейной команды президента.
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