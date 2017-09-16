Румбутис о приеме у президента: «Все понравилось. Было хорошо, было приятно, было душевно и тепло»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис рассказал о приеме с участием Александра Лукашенко по случаю 20-летия хоккейной команды президента.

«Все понравилось. Было хорошо, было приятно, было душевно и тепло. Вот и все», – сказал Румбутис.

Чиж, Румбутис, Захаров, Мелешко и другие на приеме по случаю 20-летия команды президента Беларуси

Журналист «Беларусь 1»: «В команде президента плечом к плечу выходят лидер страны и рядовые граждане»