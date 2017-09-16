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Дмитрий Терещенко: «Нам самим за эти результаты стыдно в зеркало смотреть и на улицу выходить»
17.09.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
– Полузащитник «Днепра» Дмитрий Терещенко поделился мнением о матче с «Городеей» (2:2).
– Считаю, была равная игра. У нас было огромное желание выиграть дома, уже надоели эти поражения и ничьи. Мы расстроены, конечно, что не удалось добиться победы. Хотели перед своими болельщиками загладить вину. Результат, считаю, закономерный.
- Чего не хватило команде в концовке встречи, чтобы все-таки вырвать победу?
– Даже не знаю, если честно. Концентрация у всех была на протяжении всего матча, а в итоге после двух забросов получили два гола. Обидно, конечно.
- При подготовке к сегодняшнему матчу делали акцент на последнее крупное домашнее поражение?
– Конечно! Мы всегда серьезно настраиваемся на каждый матч. У нас огромное желание прервать эту череду неудач. На нас эти результаты оказывают давление, из-за чего выходим на матч зажатыми. Хочется покончить с этой черной полосой, и тогда нам будет куда проще играть и результат придет.
- После последнего домашнего поражения сегодня на трибунах были самые преданные болельщики.
– Хочется их поблагодарить от всей команды за их веру в команду и преданность. Поверьте, нам самим за эти результаты стыдно в зеркало смотреть и на улицу выходить.
Огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку! Мы будем стараться, чтобы на наши игры приходило как можно больше зрителей, — сказал Терещенко.
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– Полузащитник «Днепра» Дмитрий Терещенко поделился мнением о матче с «Городеей» (2:2).
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