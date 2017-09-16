Дмитрий Терещенко: «Нам самим за эти результаты стыдно в зеркало смотреть и на улицу выходить»

– Полузащитник «Днепра» Дмитрий Терещенко поделился мнением о матче с «Городеей» (2:2).

– Считаю, была равная игра. У нас было огромное желание выиграть дома, уже надоели эти поражения и ничьи. Мы расстроены, конечно, что не удалось добиться победы. Хотели перед своими болельщиками загладить вину. Результат, считаю, закономерный.

- Чего не хватило команде в концовке встречи, чтобы все-таки вырвать победу?

– Даже не знаю, если честно. Концентрация у всех была на протяжении всего матча, а в итоге после двух забросов получили два гола. Обидно, конечно.

- При подготовке к сегодняшнему матчу делали акцент на последнее крупное домашнее поражение?

– Конечно! Мы всегда серьезно настраиваемся на каждый матч. У нас огромное желание прервать эту череду неудач. На нас эти результаты оказывают давление, из-за чего выходим на матч зажатыми. Хочется покончить с этой черной полосой, и тогда нам будет куда проще играть и результат придет.

- После последнего домашнего поражения сегодня на трибунах были самые преданные болельщики.

– Хочется их поблагодарить от всей команды за их веру в команду и преданность. Поверьте, нам самим за эти результаты стыдно в зеркало смотреть и на улицу выходить.

Огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку! Мы будем стараться, чтобы на наши игры приходило как можно больше зрителей, — сказал Терещенко.