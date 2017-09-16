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Евробаскет-2017. Финал. Сербия сыграет со Словенией

17.09.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 17 сентября, сборная России встретится с командой Испании в матче за 3-е место чемпионата Европы-2017. В финале турнира Сербия сыграет со Словенией.

Евробаскет-2017

Турция

Плей-офф

Матч за 3-е место

Испания – Россия
Дата проведения
17 сентября, 17.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Финал

Словения – Сербия
Дата проведения
17 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

 

 
 
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В воскресенье, 17 сентября, сборная России встретится с командой Испании в матче за 3-е место чемпионата Европы-2017.

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