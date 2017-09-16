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Евробаскет-2017. Финал. Сербия сыграет со Словенией
17.09.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 17 сентября, сборная России встретится с командой Испании в матче за 3-е место чемпионата Европы-2017. В финале турнира Сербия сыграет со Словенией.
Евробаскет-2017
Турция
Плей-офф
Матч за 3-е место
Финал
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В воскресенье, 17 сентября, сборная России встретится с командой Испании в матче за 3-е место чемпионата Европы-2017.
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