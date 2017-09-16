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Черногорский вратарь Ленац был застрелен во время тренировки
17.09.2017 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь черногорского «Бокеля» Горан Ленац был убит выстрелом в голову во время тренировки на базе клуба.
Инцидент произошел в субботу вечером. Ленац тренировался на базе клуба в городе Котор вместе со своим другом, когда был застрелен неизвестным в голову. Голкипера доставили в больницу, где врачи позднее подтвердили факт смерти футболиста.
Полиция заблокировала Котор и ведет поиски преступника. Сообщается, что убийца сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы распугать потенциальных свидетелей. Черногорская радиостанция Skalaradio предположила, что стрелявший должен хорошо знать местность, так как смог быстро скрыться в темноте и остаться непойманным.
33-летний Ленац был очень уважаем в команде среди одноклубников и в городе среди жителей. Сообщается, что он собственными деньгами часто помогал финансированием развитию детского футбола в регионе.
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Вратарь черногорского «Бокеля» Горан Ленац был убит выстрелом в голову во время тренировки на базе клуба.
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