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Источник Tut.by: «Чиж предпринимает попытки вернуться в команду Лукашенко»

17.09.2017 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник Tut.by сообщил, что бизнесмен Юрий Чиж предпринимает попытки вернутся в команду Александра Лукашенко.

«Я бы не стал однозначно утверждать, что Чиж вернулся в команду. По моей информации, в этом году это лишь третий случай, когда они вместе с президентом оказывались в одной компании», — сказал собеседник.

«Слишком громким было расставание и слишком мало времени прошло, чтобы сказать, что он в обойме. На той стороне осталась обида. Но Чиж действительно предпринимает попытки вернуться в строй», — отметил еще один источник.

Напомним, Чиж был приглашен на торжественный прием по случаю 20-летия хоккейной команды президента Беларуси.

Ранее основной владелец группы компаний «Трайпл» долгое время входил в ближнее окружение президента. Часто появлялся вместе с ним на неформальных мероприятиях. Однако все кардинально изменилось полтора года назад, когда Юрий Чиж был задержан и помещен в СИЗО КГБ. Обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Под следствием Чиж провел полгода и был освобожден в связи с признанием вины и возмещением ущерба.

 
 
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Источник Tut.by сообщил, что бизнесмен Юрий Чиж предпринимает попытки вернутся в команду Александра Лукашенко.

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