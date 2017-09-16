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Чемпионат Белаурси на 32-м месте по доле легионеров среди европейских лиг

17.09.2017 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Белаурси на 32-м месте по доле легионеров среди европейских лиг. 27,9 процентов легионеров от общего числа игроков выступают в высшей лиге.

Самая большая доля легионеров в АПЛ – 67,4%. В тройку также вошли чемпионаты Португалии (56,6) и Бельгии (58,5).

Чемпионат Белаурси на 32-м месте по доле легионеров среди европейских лиг

 
 
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Чемпионат Белаурси на 32-м месте по доле легионеров среди европейских лиг.

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