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Гонщики «Феррари» столкнулись на старте Гран-при Сингапура
17.09.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен сошли уже на первом круге Гран-при Сингапура.
Феттель стартовал первым, но начал смещаться в сторону начавшего гонку со второй позиции Макса Ферстаппена, а Райкконен, хорошо среагировавший на погасшие огни светофора, попытался обогнать «Ред Булл» голландца слева. В итоге обе «Феррари» зацепили синий болид соперника, после чего столкнулись между собой.
В результате происшествия сошел как Ферстаппен, так и Райкконен с Феттелем. Для немца эта неудача может сильно отразиться на положении в личном зачете – в случае успешного выступления в Сингапуре он мог выйти на первое место. Сейчас же гонку возглавил Льюис Хэмилтон, который в случае победы увеличит отрыв от Феттеля до 28 очков.
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Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен сошли уже на первом круге Гран-при Сингапура.
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