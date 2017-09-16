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Гонщики «Феррари» столкнулись на старте Гран-при Сингапура

17.09.2017 15:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен сошли уже на первом круге Гран-при Сингапура. 

Феттель стартовал первым, но начал смещаться в сторону начавшего гонку со второй позиции Макса Ферстаппена, а Райкконен, хорошо среагировавший на погасшие огни светофора, попытался обогнать «Ред Булл» голландца слева. В итоге обе «Феррари» зацепили синий болид соперника, после чего столкнулись между собой. 

В результате происшествия сошел как Ферстаппен, так и Райкконен с Феттелем. Для немца эта неудача может сильно отразиться на положении в личном зачете – в случае успешного выступления в Сингапуре он мог выйти на первое место. Сейчас же гонку возглавил Льюис Хэмилтон, который в случае победы увеличит отрыв от Феттеля до 28 очков.

Фото: channel4

 
 
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Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен сошли уже на первом круге Гран-при Сингапура.

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