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Гран-при Сингапура. Хэмилтон – первый, Риккардо – второй, Боттас – третий, гонщики «Феррари» столкнулись на старте

17.09.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гран-при Сингапура
Марина-Бэй, Сингапур
17 сентября 2017 года
Гонка 
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 58 кругов
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +4,507
3. Валттери Боттас («Мерседес») +8,800
4. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +22,822
5. Серхио Перес («Форс-Индия») +25,359
6. Джолион Палмер («Рено») +27,259
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +30,388
8. Ланс Стролл («Уильямс») +41,696
9. Ромен Грожан («Хаас») +43,282
10. Эстебан Окон («Форс-Индия») +44,795
11. Фелипе Масса («Уильямс») +46,536
12. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
 
Сходы
 
Кевин Магнуссен («Хаас») 
Нико Хюлькенберг («Рено»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Фернандо Алонсо («Макларен»)
Себастьян Феттель («Феррари»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Кими Райкконен («Феррари»)
 
 
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