Константин Игропуло: «В Европе очень мало команд, которые играют так много. Извините меня, 11 игр за сентябрь – это…»

Новичок БГК Константин Игропуло прокомментировал сложный календарь своей команды и многочисленность обоймы «мешковцев».

– Естественно, это сумасшедший график. В Европе очень мало команд, которые играют так много. Извините меня, 11 игр за сентябрь – это… Покажите наш календарь любой команде Бундеслиги – она просто останется с открытым ртом. Естественно, для всех нас это сложно. Ротация состава – это хорошо, но вы представляете, какие условия для тренера? Ему постоянно нужно выбирать игроков, а нам, соответственно, готовиться. Нет определенного графика: все зависит от конкретного дня, конкретного матча.

– Приходилось раньше играть в команде, в которой больше 25 человек в основной заявке на сезон?

– Не задумывался об этом, но, скорее всего, нет. Да и в Европе, наверное, кроме «Веспрема» годичной или двухлетней давности таких клубов нет, – сказал Игропуло.

Больше мнений о календаре БГК и старте команды в Лиге чемпионов читайте в материале Tribuna.com.

«Покажите наш календарь команде Бундеслиги – она останется с открытым ртом». БГК с победы стартовал в Лиге чемпионов