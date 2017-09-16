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Антонио Конте: «Странно, что заканчиваем вдесятером третий подряд матч против «Арсенала»

17.09.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча с «Арсеналом» (0:0).

«Игра получилась хорошей, открытой. Обе команды пытались победить.

Матч с «Арсеналом» – это всегда очень сложно. Мы хорошо понимали, какого рода игра предстоит. Обе команды великолепны. Хорошая ничья.

Что касается удаления Давида Луиза, то мне не нравится высказываться о судьях, как вы прекрасно знаете. Я не делал этого раньше, не стану и сейчас. Надо смотреть, что случилось перед подкатом.

Мы с большим уважением относимся к судьям. Но странно, что заканчиваем вдесятером третий подряд матч против «Арсенала», – сказал итальянец.

Игру судила бригада Майкла Оливера.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча с «Арсеналом» (0:0).

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