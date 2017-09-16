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Владимир Журавель: «Изучив игру Малерба за 2/3 чемпионата, могу однозначно сказать, что гол Сафонова – это ошибка вратаря»

17.09.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал поражение от «Слуцка» (0:1) в матче высшей лиги.

– Мне кажется, что итоговый счет незакономерен – обе команды наиграли на ничью. Мы хорошо провели первый тайм, имели несколько моментов во второй половине. Все же, будем разбираться, почему у нас получилось два настолько разных тайма. Ну и мы снова пропускаем гол с дальней дистанции – это становится уже своеобразной «традицией». 

– Вы сказали, что будете разбирать сегодняшнюю игру, но все же, по горячим следам, можете сказать, почему второй тайм в исполнении вашей команды был хуже, чем первый?

– Наверное, это одна из первых ситуаций, когда я знаю, что сказать. Об этом нужно разговаривать с отдельными футболистами и разбираться. Во втором тайме мы допустили слишком много невынужденных ошибок и, опять же, не забили те моменты, которые создали. 

– Гол Сафонова – отличный удар или ошибка Малерба? 

– Изучив игру Малерба за 2/3 чемпионата, могу однозначно сказать, что это ошибка вратаря, – сказал Журавель.

Пуля Сафонова и ляп Малерба, принесшие победу «Слуцк»

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал поражение от «Слуцка» (0:1) в матче высшей лиги.

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