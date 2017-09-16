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Владимир Журавель: «Изучив игру Малерба за 2/3 чемпионата, могу однозначно сказать, что гол Сафонова – это ошибка вратаря»
17.09.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского
– Мне кажется, что итоговый счет незакономерен – обе команды наиграли на ничью. Мы хорошо провели первый тайм, имели несколько моментов во второй половине. Все же, будем разбираться, почему у нас получилось два настолько разных тайма. Ну и мы снова пропускаем гол с дальней дистанции – это становится уже своеобразной «традицией».
– Вы сказали, что будете разбирать сегодняшнюю игру, но все же, по горячим следам, можете сказать, почему второй тайм в исполнении вашей команды был хуже, чем первый?
– Наверное, это одна из первых ситуаций, когда я знаю, что сказать. Об этом нужно разговаривать с отдельными футболистами и разбираться. Во втором тайме мы допустили слишком много невынужденных ошибок и, опять же, не забили те моменты, которые создали.
– Гол Сафонова – отличный удар или ошибка Малерба?
– Изучив игру Малерба за 2/3 чемпионата, могу однозначно сказать, что это ошибка вратаря, – сказал Журавель.
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Владимир Журавель: «Изучив игру Малерба за 2/3 чемпионата, могу однозначно сказать, что гол Сафонова – это ошибка вратаря»
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал поражение от «Слуцка» (0:1) в матче высшей лиги.
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