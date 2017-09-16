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Марек Зуб о шансах на чемпионство: «Как у «Динамо» и БАТЭ, 30 процентов»
17.09.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Рулевой
– Прежде всего, для нас важна победа. Потому что, глядя на игру, я не до конца увидел то, что ожидал. Для меня каждая игра это вопрос – начинаю работать здесь и все команду новые.
- Оцените игру Лаптева.
– Он забил важный гол, но как и от всей команды ожидал большего. Как от нападающего и игрока сборной.
- Оценка шансов на чемпионство?
– Идем в первой тройке. До конца еще 8 игр. Как «Динамо» и
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Рулевой «Шахтер» Марек Зуб после победы над «Славией» (3:0) поделился мнением о шансах на чемпионство.
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