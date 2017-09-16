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СКА выиграл все 12 матчей в сезоне КХЛ
17.09.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в матче регулярного чемпионата
В минувшем сезоне СКА также имел длительную серию побед – тогда она составила 15 игр.
После 12 матчей команда Олега Знарка набрала 33 очка и занимает первое место в таблице Западной конференции.
В следующем матче СКА в гостях сыграет против «Авангарда».
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СКА продлил победную серию до 12 матчей.
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