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СКА выиграл все 12 матчей в сезоне КХЛ

17.09.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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СКА продлил победную серию до 12 матчей.

Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Трактор» (5:0) и выиграл 12-ю игру подряд. СКА – единственная команда в лиге, которая еще не потерпела ни одного поражения.

В минувшем сезоне СКА также имел длительную серию побед – тогда она составила 15 игр.

После 12 матчей команда Олега Знарка набрала 33 очка и занимает первое место в таблице Западной конференции.

В следующем матче СКА в гостях сыграет против «Авангарда».

 
 
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СКА продлил победную серию до 12 матчей.

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