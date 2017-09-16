СКА выиграл все 12 матчей в сезоне КХЛ

продлил победную серию до 12 матчей.

Сегодня в матче регулярного чемпионата СКА разгромил «Трактор» (5:0) и выиграл 12-ю игру подряд. СКА – единственная команда в лиге, которая еще не потерпела ни одного поражения.

В минувшем сезоне СКА также имел длительную серию побед – тогда она составила 15 игр.

После 12 матчей команда Олега Знарка набрала 33 очка и занимает первое место в таблице Западной конференции.

В следующем матче СКА в гостях сыграет против «Авангарда».