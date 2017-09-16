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Дибала сделал хет-трик в матче с «Сассуоло», забив 50-й гол за «Юве» в 100-й игре
17.09.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сделал хет-трик в матче с «Сассуоло» (3:1).
Нападающий забивал на 16-й, 49-й и 63-й минутах игры.
Аргентинец провел 100-й матч за «Ювентус» с учетом всех турниров. В этих играх футболист забил 50 голов.
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сделал хет-трик в матче с «Сассуоло» (3:1).
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