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Дибала сделал хет-трик в матче с «Сассуоло», забив 50-й гол за «Юве» в 100-й игре

17.09.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сделал хет-трик в матче с «Сассуоло» (3:1).

Нападающий забивал на 16-й, 49-й и 63-й минутах игры.

Аргентинец провел 100-й матч за «Ювентус» с учетом всех турниров. В этих играх футболист забил 50 голов.

 
 
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сделал хет-трик в матче с «Сассуоло» (3:1).

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