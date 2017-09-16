Юрий Пунтус: «Чем футболисты занимаются на тренировках? От мысли, что у «Славии» нет игры и тактического рисунка я далек, поэтому отвечать не буду»

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал поражение от (0:3) в матче высшей лиги.

– Соперник — один из сильнейших в чемпионате. Заслуженная команда. У «Шахтера» было много моментов, но голы мы гостеприимно позволили забить сами. Готовились дать бой лидеру, но из-за детских ошибок

- Впереди 23-й тур, а у команды до сих пор нет игры и тактического рисунка. Чем футболисты занимаются на тренировках?

– Я с вами не согласен полностью. От такой мысли лично я далек — поэтому отвечать не буду, – сказал Пунтус.