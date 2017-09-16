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Юрий Пунтус: «Чем футболисты занимаются на тренировках? От мысли, что у «Славии» нет игры и тактического рисунка я далек, поэтому отвечать не буду»
17.09.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал поражение от
– Соперник — один из сильнейших в чемпионате. Заслуженная команда. У «Шахтера» было много моментов, но голы мы гостеприимно позволили забить сами. Готовились дать бой лидеру, но из-за детских ошибок
- Впереди 23-й тур, а у команды до сих пор нет игры и тактического рисунка. Чем футболисты занимаются на тренировках?
– Я с вами не согласен полностью. От такой мысли лично я далек — поэтому отвечать не буду, – сказал Пунтус.
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Юрий Пунтус: «Чем футболисты занимаются на тренировках? От мысли, что у «Славии» нет игры и тактического рисунка я далек, поэтому отвечать не буду»
Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:3) в матче высшей лиги.
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