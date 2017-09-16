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«Черноморец» Дулуба с Гутором в составе принимает «Шахтер». Видеотрансляция матча

17.09.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Черноморец» в Одессе принимает донецкий «Шахтер» в матче 9-го тура Украинской премьер-лиги. 

Прямая трансляция – на телеканале 2+2. 

Видеотрансляцию матча также можно посмотреть на нашем сайте:

Tribuna.com проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Отметим, Гутор вышел на матч с капитанской повязкой.

Таблица и статистика премьер-лиги

Черноморец Одесса – Шахтер Донецк 0:0 (перерыв)
Дата проведения
17 сентября, 19.30, «Черноморец»
превью матча текстовый онлайн статистика
Черноморец ОдессаГутор, Бамба, Жунич, Ваге, Зубейко, Третьяков, Ндиайе, Политыло, Ковалец, Татарков, Хобленко.
Шахтер ДонецкПятов, Хочолава, Ракицкий, Бутко, Азеведо, Дентиньо, Фред, Марлос, Алан Патрик, Коваленко, Феррейра.
 
 
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«Черноморец» в Одессе принимает донецкий «Шахтер» в матче 9-го тура Украинской премьер-лиги.

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