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«Черноморец» Дулуба с Гутором в составе принимает «Шахтер». Видеотрансляция матча
17.09.2017 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Черноморец» в Одессе принимает донецкий
Прямая трансляция – на телеканале 2+2.
Видеотрансляцию матча также можно посмотреть на нашем сайте:
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Отметим, Гутор
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«Черноморец» в Одессе принимает донецкий «Шахтер» в матче 9-го тура Украинской премьер-лиги.
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