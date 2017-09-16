Горди Дуайер о волевой победе над «Магниткой»: «Такие матчи показывают, что у нас есть характер»

Главный тренер минского Горди Дуайер прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в матче .

– Это отличная победа для команды и наших болельщиков. Такие матчи показывают, что у нас есть характер. Первые два периода мы провели хорошо, наседали на ворота противника, но нам не удалось забить, и после двух периодов счет был 0:3 не в нашу пользу. Однако в третьем периоде мы добавили и забили пять шайб, нашли путь к воротам . У нас есть характер, это замечательная победа.

– На что обратили внимание игроков во втором перерыве?

– Я просил игроков оставаться реалистами. Несмотря на то, что мы уступали 0:3, у нас было достаточно моментов в первых двух периодах. Мы попросили игроков играть более агрессивно и динамично. Наши хоккеисты выполнили все, что мы хотели от них, в третьем периоде добавили и показали, что мы настоящая команда.

– Была ли в вашей карьере тренера более яркая победа?

– Не могу сходу сказать, прошло совсем немного времени после матча. Но это действительно очень значительная победа, как для меня, так и для всех ребят, так как, уступая три шайбы, мы сумели в третьем периоде собраться и показать характер. Эта победа и для наших фанатов, которые великолепно нас поддерживали.

– Сегодня все шайбы забросили белорусские игроки. Это о чем-то говорит?

– Главное, что мы одержали победу. Да, сегодня забрасывали белорусские ребята, но первые звенья, в составе которых играют легионеры, также проделали большую работу, создавали много моментов у ворот соперника. И нам пошло на пользу, что белорусские хоккеисты смогли подхватить атакующий порыв первого звена и забросить такие важные шайбы. Для победы важно, чтобы работали и белорусские игроки, и легионеры.

– Кстати, насчет белорусских игроков. Михаил Карнаухов пока не получает игровую практику, планируется ли предоставить ему шанс?

– Нам предстоит оценить игру каждого из вратарей в будущем и подумать, кто будет защищать ворота в следующих матчах. Миша провел вчера очень хороший матч вчера в , ему также предстоит важный матч в чемпионате Беларуси во вторник. Мы понимаем, что для Карнаухова очень важно получать игровую практику, однако Энрот – это настоящий профессионал, который подходит в идеальных кондициях к каждому поединку, и для него очень важно получать много игрового времени, чтобы не терять игровой тонус. Энрот – первый номер нашей команды, но нам предстоит сыграть четыре сложным матча на выезде, возможно, ситуация сложится так, что мы будем использовать и Карнаухова.

– Ваш коллега сказал, что им не хватило сил в пятом матче на выезде. На ваш взгляд, это была победа физической силы или победа духа?

– Сложно комментировать слова тренера соперников, от себя же хочу сказать, что мы проявили характер. Не думаю, что сказалась физическая усталость игроков «Металлурга», мы ведь тоже провели четыре сложные игры накануне. Это хорошая волевая победа.

– Рассчитывается ли в будущем на Дмитрия Буйницкого или он сосредоточится на игре в «Динамо-Молодечно»?

– Да, рассчитываем, но ему предстоит провести важную игру в составе «Динамо-Молодечно» во вторник. Мы стараемся равномерно распределить игровую нагрузку между молодыми белорусскими игроками, чтобы у них была игровая практика. Поэтому Буйницкий отправлен в фарм-клуб, ему важно играть. Но после игры во вторник он вернется в нашу команду и будет в наших рядах, – сказал Дуайер.